Bruna Marquezine é contratada pela Netflix e 'invade' séries

23/11/2020 | 15:32



A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 23, a contratação de Bruna Marquezine, em uma publicação nas redes sociais.

Em um vídeo, a atriz aparece sonhando às vésperas do primeiro dia de trabalho. Ela invade produções da plataforma de streaming, interagindo com personagens de séries internacionais como O Gambito da Rainha, Dark, A Maldição da Mansão Bly e Elite.

Além disso, o vídeo também menciona estrelas nacionais da Netflix, como Bruno Gagliasso e Maísa: "Esqueci de perguntar ao Bruno Gagliasso sobre o vale-refeição", brinca a atriz.

Em outra parte do trailer, Bruna lembra da ex-apresentadora do SBT que também foi para a plataforma. "Nossa, que vergonha. A carteira de trabalho detonada. Será que a da Maisa é assim também?", questiona ela.

O anúncio também foi compartilhado no Tiktok de Bruna, onde ela surge no universo de mais uma série internacional de sucesso da Netflix: Emily em Paris. No vídeo, ela aparece contando a novidade para a personagem Camille.