Vai alugar carro para viajar no Réveillon? Então corra

Redação

Do Rota de Férias



23/11/2020 | 15:18



Quem pretende alugar carro para viajar no Réveillon precisa correr. Destinos como Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo devem ter alta procura no fim do ano, de acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). O ideal, portanto, é se planejar com antecedência e fazer as reservas o quanto antes.

Aluguel de carro no Réveillon

De acordo com a ABLA, nos recentes feriados de 7 de setembro e 12 outubro, cerca de 80% das locadoras de carros que trabalham em aeroportos no Brasil ficaram sem carros disponíveis. “No Natal e no Réveillon, é provável é que isso se repita”, diz o presidente da associação, Paulo Miguel Junior. “Desde maio, há uma demanda reprimida por viagens em função das medidas de isolamento social. A partir de setembro, com a crescente flexibilização do isolamento, o turismo interno voltou com força”, completa.

Além disso, há menos modelos disponíveis no mercado. O setor de aluguel de carros iniciou o ano com uma frota de 998 mil veículos e, em setembro de 2020, em função da pandemia, viu esse número cair para 916 mil.

“Neste momento, existem cerca de 100 mil a 150 mil automóveis e modelos comerciais leves necessários para as locadoras atenderem a retomada, mas que estão com entrega em atraso por parte das montadoras”, aponta Miguel Junior.

O presidente da associação acrescenta que não há um embate entre as empresas do nosso setor e as montadoras. “Sabemos que a indústria ainda enfrenta problemas como o aumento dos custos por causa do câmbio e da lenta retomada da cadeia de fornecimento de peças. “Porém, o fato é que estamos convivendo com a falta de carros para renovar a frota e, por consequência, isso projeta dificuldades para atendermos em 100% a demanda no Natal e no Ano Novo”, conclui o presidente da ABLA.