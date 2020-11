Na reta final da gravidez, Talita Younan fala sobre expectativa em se tornar mãe pela primeira vez: - Todos os medos do universo

23/11/2020 | 14:29



Mamãe de primeira viagem, Talita Younan está radiante e arranca elogios toda vez que aparece nas redes sociais grávida. A atriz de 28 anos de idade está esperando uma menina, que se chamará Isabel e é fruto de seu relacionamento com o cineasta João Gomez, filho de Regina Duarte. Na reta final da gravidez, ela deu uma entrevista para a Marie Claire revelando suas inseguranças com a chegada da bebê:

- Junta todos os medos do universo e entra no ser humano, né? Enfim, são os nossos medos. Fiquei muito insegura, por ser um mundo todo novo. (...) São muitas dúvidas e, como é um mundo novo, precisei de ajuda. Tudo muda, você fica se perguntando se vai dar conta, pois é uma criança, um ser humano, principalmente nos dias de hoje.

No ar na reprise de Malhação - Viva a Diferença na Globo, Talita se preparava para a novela Gênesis, da Record TV, quando a pandemia interrompeu as gravações. A gravidez, de surpresa, veio logo depois:

- Dei um grito com o resultado, meu namorado tomou até um susto, fizemos um segundo teste, positivo novamente. Apesar do susto fiquei muito feliz! Deus quis assim e é isso estamos grávidos. Foi um susto para nós dois, até por que não foi nada planejado. Estávamos planejando ter filhos daqui uns dois anos, mas a gente gostaria de ter feito tudo planejado. Eu estava no meio de uma novela e no meio de uma pandemia, então a gente não se programou, e tudo que não se programa gera um susto.

De 32 semanas de gravidez, o equivalente a cerca de oito meses, a atriz mostrou em seu Stories que ainda se espanta com o tamanho de sua barriga. Ao dar um passeio no shopping, ela brincou:

- Minha barriga tá muito dura. O João falou hoje que tá maior que uma bola de futebol. E eu tô com a calça dele ainda por cima!