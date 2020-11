Ferramenta aponta quais personagens da Disney combinam com sua personalidade

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/11/2020 | 14:18



O streaming de vídeos Disney+ chegou ao Brasil na última terça-feira, dia 17. Além de trazer um catálogo para lá de nostálgico, a marca presenteou os fãs com um teste de personalidade. Chamado de DNA Disney+, a ferramenta aponta quais personagens mais combinam com o jeito do usuário.

Para usar o DNA Disney+ é simples, basta acessar este site e colocar sua idade e seu nome. A partir daí, a ferramenta apresentará dois personagens e o usuário deve clicar naquele com que mais se identifica. Ao final de oito escolhas, o teste indica qual personalidade da empresa tem mais a ver com seu jeito de pensar, de sentir e sua energia.

Além do teste de personalidade, a plataforma aponta três conteúdos que combinam com seu estilo e que devem ser aproveitados logo após assinar o Disney+. São eles: o filme que você deve assistir primeiro, o primeiro original do streaming para ver, e a primeira maratona a se fazer.

É importante destacar que o teste DNA Disney+ pode ser refeito quantas vezes o usuário quiser. E, como os personagens para escolher são diferentes em cada rodada, significa que é possível encontrar resultados diversos a cada clique.