Gigi Hadid posta foto rara com a filha e reflete sobre maternidade em post do Instagram

23/11/2020 | 14:10



Como você viu aqui, Gigi Hadid se tornou mãe de uma menininha em setembro deste ano. A bebê, que ainda não teve o seu nome divulgado, é fruto do relacionamento da modelo com o músico Zayn Malik. E embora os papais de primeira viagem ainda não tenham exibido o rostinho da pequena, Gigi decidiu compartilhar um pouquinho da nova rotina no último domingo, dia 22, com seus seguidores do Instagram.

Na rede social, a estrela publicou um clique com a filha no colo, protegida com um sling, e escreveu o seguinte na legenda:

Um tipo totalmente novo de ocupada e cansada. Mas ela é a melhor, então ela ganhou decorações natalinas mais cedo.

Gigi também mostrou um pouquinho de sua árvore de Natal e como sua sala ficou decorada para as festas de fim de ano.

E aí, gostou?