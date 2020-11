Ana Maria Braga começa Mais Você sussurrando, faz barulho ao mastigar e vira meme

23/11/2020 | 12:52



Quem acessou o Twitter na manhã desta segunda-feira, dia 23, provavelmente se deparou com o nome de Ana Maria Braga nos trending topics, os assuntos mais comentados da plataforma. Isso porque a apresentadora iniciou o Mais Você deste dia sussurrando e fazendo barulho enquanto mastigava alguns biscoitos!

Mas calma, isso tem uma explicação. O objetivo de Ana Maria no programa era reproduzir um conceito chamado ASMR, que consiste em uma resposta sensorial prazerosa do corpo diante de alguns estímulos visuais e sonoros. Você provavelmente já viu um vídeo nesse estilo: são aqueles nos quais alguém corta uma gelatina de modo simétrico com uma faca, estoura plástico bolha ou faz com que um objeto se encaixe perfeitamente em algum lugar.

Assim, Braga começou o programa exibindo alguns vídeos nesse estilo, que mostravam desde pessoas mastigando até cortando sabonete. Para não quebrar a sensação, a apresentadora sussurrou durante toda a primeira parte do Mais Você, alternando as falas com o som de sua mastigação:

- Estou cochichando assim porque esse é o jeito quando se faz o Munkbang. Porque o que interessa é o som do que você está comendo ou fazendo.

Acontece que a apresentadora parece ter se confundido ao citar os conceitos, já que Munkbang ou Mukbang são vídeos nos quais as pessoas aparecem comendo grandes quantidades de comida, ou colocando grandes porções de alimento na boca de uma só vez. Esse tipo de vídeo acaba sendo um ASMR por gerar uma sensação prazerosa em algumas pessoas, mas não é exatamente a mesma coisa.

É claro que com tudo isso a apresentadora acabou virando meme na mão dos internautas! No Twitter, diversos usuários fizeram piada com a situação: teve quem aprovasse, quem ficasse traumatizado e até quem estivesse distraído e acabou levando um susto!