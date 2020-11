BB realiza leilões de ativos urbanos e rurais com até 50% de desconto

Do dgabc.com.br



23/11/2020 | 12:26



O Banco do Brasil (BB), em parceria com o escritório Lance no Leilão, anuncia três leilões de imóveis urbanos e rurais com descontos de até 50% nos lances de partida. Serão ofertados imóveis em cidades de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, com lance mínimo a partir de R$ 146 mil e possiblidade de financiamento.

Os eventos estão agendados para esta quinta-feira, dia 26, totalmente on-line, pela plataforma da Lance no Leilão.

Às 11h, será a vez de prédios, lojas, galpão e estacionamento, todos urbanos, localizados nos estados de Santa Catarina e São Paulo. Há opções tanto na capital quanto em cidades do interior paulista, como Santos, Tambaú e Tupã. Já o leilão de imóveis rurais ocorre às 12h, com terrenos de fazendas e frações de terra endereçados nas cidades de Iaçu (BA), Monte Castelo (SC), Cunha, Pirajú e Taguaí (SP). O último leilão, de um prédio comercial na cidade de Santos (SP), será às 14h.

Podem participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas. Para isso, é necessário um cadastro no portal Lance no Leilão com até 24 horas de antecedência, onde é possível encontrar o edital completo das ofertas.

Em alguns casos, a visita presencial prévia nos imóveis é possível, desde que seguidos os protocolos de segurança em razão do Covid-19.

Para todos os imóveis, o Banco do Brasil ficará responsável por quitar eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio (taxa de transação para a União) e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante.

Destaques - com lance mínimo pela metade do valor original está um galpão de dois pavimentos e 11 mil m2 no bairro do Limão, na capital paulistana. A 450 metros das Marginais Tietê e a 8,2 km da Pinheiros, o ativo tem potencial para se transformar em um centro de distribuição urbano. O lance mínimo é R$ 8,9 milhões.

Outra oportunidade é um estacionamento localizado na região central de São Bernardo do Campo, ao lado do Poupa Tempo da cidade. Compreendendo dois lotes vizinhos, com área total de 691,80m², será oferecido para arremate a partir de R$ 1,6 milhão.

Já no litoral paulista, outro destaque, dessa vez um prédio de 13 andares em Santos, próximo ao Porto. Com área construída de 15.712,75m2, será oferecido aos investidores a lance mínimo de R$ 16,5 milhões, 20% a menos que o valor original.

Vale destacar uma fazenda de 234ha, localizada na cidade de Iaçu, na Bahia, oferecida para arremate a partir de R$ 250 mil. Além de dois terrenos rurais na cidade de Monte Castelo, em Santa Catarina, de 130,335ha e 282,2679, com lances mínimos de R$ 679 mil e R$ 1,7 milhão. Para todos os destaques, os valores dos lances estão aproximadamente 30% abaixo dos iniciais.

Confira abaixo mais detalhes sobre os imóveis de cada um dos leilões:

LEILÃO - 11 horas

SANTA CATARINA

• Lojas (Itajaí-SC): duas lojas, cada qual com sobreloja, com 385,55 m² e 906,31 m² de área construída, respectivamente. Localizadas na região central, que possui grande fluxo de pedestres, estando próximas ao ferry boat, que interliga o município a Navegantes. Lance mínimo: R$ 3,6 milhões.

SÃO PAULO

• São Bernardo do Campo (SP): estacionamento localizado na região central da cidade, ao lado do Poupa Tempo. Dois lotes vizinhos, de configuração triangular, com áreas de 345,80m² e 346,00m², e área total de 691,80m². Situado na rua Nicolau Filizola. Proximidade com a Rodovia Anchieta, Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de São Bernardo. Lance Mínimo: R$ 1,6 milhão.

• Galpão (São Paulo-SP): prédio de galpão com dois pavimentos e um mezanino, sendo 7 mil m² de área total e 11 mil m2 de área construída, situado na rua Sampaio Correia, 108, no bairro do Limão. Potencial para se transformar em um centro de distribuição urbano pela proximidade com as marginais Tietê (a 450 metros) e Pinheiros (a 8,2 km). Lance mínimo: R$ 8,9 milhões.

• Agência (Tambaú-SP): prédio em terreno na rua Dr. Alfredo Guedes, 40, região central. Lance mínimo: R$ 974 mil.

• Terreno (Tupã-SP): imóvel, com estacionamento. Localizada em terreno composto com área total de 1.654,20m². Acesso pela rua Aymorés, 1.283, com estacionamento até a rua Tupis, na região central da cidade. Lance mínimo: R$ 955 mil.

LEILÃO - 12 horas

BAHIA

• Imóvel Rural (Iaçu-BA): terreno agrícola (Fazenda Pedrinhas) de 234ha. Situada em Lajedo Alto. Sem benfeitorias. Lance mínimo: R$ 250 mil.

SANTA CATARINA

• Terreno Rural (Monte Castelo-SC): constituído pela Gleba (terra) 1, com área de 130,335ha, situado em Rio da Serra. Lance mínimo: R$ 679 mil.

• Terreno Rural (Monte Castelo-SC): terreno rural, constituído pela Gleba 2, com área de 282,2679 ha, situado em Rio da Serra. Lance mínimo: R$ 1,7 milhão.

SÃO PAULO

• Fração ideal (Cunha-SP): área de 108,55152ha (64,08%) da gleba de terras, em área maior de 169,4 ha, situado no Rio Abaixo e Várzea. Lance Mínimo: R$ 644 mil.

• Fração de terras (Piraju-SP): área de 9,0249 ha, em área maior com 27,0749 ha, denominado Fazenda Monte Alegre. Lance Mínimo: R$ 146 mil.

• Área de Terras (Taguaí-SP): com 8,0920ha denominado lote XIV. Lance Mínimo: R$ 156 mil.

LEILÃO - 14 horas

SÃO PAULO

• Prédio comercial com locação garantida (Santos -SP): prédio com área total de 1.553,75m² e construída de 15.712,75m², totalizando meio subsolo, térreo, sobreloja e mais dez pavimentos. Localizado na rua XV de Novembro, 195, no centro da cidade, próximo ao Porto de Santos. Parcialmente ocupado pelo Banco do Brasil e pela Prefeitura Municipal de Santos. Lance mínimo R$ 16,5 milhões.