Após adiamento, Record TV retoma os trabalhos de Topíssima 2

23/11/2020 | 12:10



A pandemia do novo coronavírus adiou os planos de muitas emissoras brasileiras que tinham como objetivo lançar novos projetos em 2020. A TV Globo, por exemplo, interrompeu as gravações de algumas novelas e, de quebra, também suspendeu a nova temporada de Malhação. A Record TV, por sua vez, também precisou se adaptar e, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, está aos poucos voltando ao normal.

Um exemplo disso é a novela Topissíma 2 que, conforme noticiado pela colunista, está prevista para iniciar as gravações no início de 2021. A publicação afirma que a emissora retomou os trabalhos e que atores estão sendo sondados para fazer testes. De quebra, a ideia é que em janeiro tudo esteja organizado para que as gravações se iniciem em fevereiro.

Topíssima 2 é sequência da primeira parte da novela, que entrega uma história cheia de humor, ação, romance e empoderamento feminino. A atriz Camila Rodrigues e o ator Felipe Cunha formam o casal protagonista. Além deles, nomes como Cristiana Oliveira, Floriano Peixoto, Denise Del Vecchio, Mauricio Mattar, Juliana Didone, Kadu Moliterno, Silvia Pfeifer, Guilherme Winter, Emilio Orciollo Netto, Eri Jhonson, Suzana Alves, Pérola Faria, Sidney Sampaio, Isabel Fillardis e Samara Felippo integram o elenco.