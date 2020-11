Por que é melhor esperar alguns dias para viajar ao Chile

Redação

23/11/2020 | 11:48



Após permanecer meses com as fronteiras fechadas, o Chile voltou a permitir a entrada de turistas a partir de hoje. Por enquanto, apenas quem viaja de avião pode seguir para o país, cujo acesso só está autorizado para quem chega pelo Aeroporto Arturo Merino Benitez, em Santiago.

Para quem pretende fazer turismo, entretanto, vale a pena esperar alguns dias antes se seguir para a região. Isso porque, até 7 de dezembro, todo viajante que desembarcar no Chile proveniente de países com circulação comunitária, como é o caso do Brasil, terá de fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias no país.

Regras para entrar o Chile

Os requisitos de entrada para estrangeiros não-residentes no Chile a partir de 23 de novembro são:

1- Teste PCR com resultado negativo feito 72 horas antes de embarcar.

2- “Declaração de viajantes” preenchida 48 horas antes do embarque.

3- Seguro de saúde que cubra atendimento para covid-19 durante a estadia.

Atenção: o Brasil está na lista de países com circulação comunitária, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Dessa forma, entre 23 de novembro e 7 de dezembro, os turistas brasileiros que forem ao Chile devem fazer quarentena obrigatória de 14 dias, além de apresentar o teste PCR negativo. A partir de 7 de dezembro, basta seguir as três regras listadas acima.