Isolado, Luciano Camargo come marmita feita pela esposa e declara: - Estou super bem

23/11/2020 | 11:11



Luciano Camargo revelou por meio de suas redes sociais que foi diagnosticado com o novo coronavírus. As atualizações sobre seu estado de saúde, por sua vez, estão constantes e ele voltou a falar sobre o assunto no Instagram Stories ao dar detalhes sobre o isolamento social em sua casa.

Como precaução, Luciano está separado da mulher, a arquiteta Flávia Camargo, e das filhas gêmeas, Isabella e Helena, de 11 anos de idade, que testaram negativo para a doença. No desabafo, ela contou que perdeu o paladar, um dos sintomas característicos da doença.

- Passando aqui pra dizer que estou super bem. Não estou sentindo os sabores dos alimentos. Você sente fome, mas tudo quanto é líquido tem gosto de nada, vai comer e não tem gosto de nada. Mas estou bem. Esperando os próximos dias, começou ele.

Aos 47 anos de idade, Luciano disse que está usando o tempo de recuperação para ler, ver filmes e dormir.

- Estou isolado em um quarto, sozinho. Aproveitando pra assistir a uns filmes, lendo bastante. E dormindo, gente! Como eu dormi! Não sei se é sintoma, porque não estou conseguindo ficar acordado. Hoje eu acho que vou capotar cedo. Se eu não capotar, vou ficar junto com vocês de madrugada, completou Luciano.

De quebra, ele ainda dividiu com os seguidores que a esposa está lhe fazendo marmitas.

- Aquilo que eu mais gosto de comer: jiló e arroz. Tem que ser gelado! Perdi um pouco o paladar, então tem que comer o que conhece bem o sabor. Pelo menos, sem sentir o sabor, você conhece bem. Estou comendo bastante salada, frango, jiló.