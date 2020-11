Sarah Poncio aproveita cirurgia de retirada de nódulo nas mamas para colocar silicone

23/11/2020 | 11:11



Sarah Poncio compartilhou com os fãs na última quinta-feira, dia 19, que havia passado por uma cirurgia para a retirada de um nódulo nas mamas no início do mês de novembro. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, o procedimento não teve como fim apenas a retirada do nódulo.

De acordo com as informações da coluna, Sarah aproveitou a cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios - embora ainda não tenha revelado isso aos seguidores. A decisão de realizar dois procedimentos em uma única cirurgia teria sido motivada pelos problemas cardíacos recém-descobertos pela influenciadora, que também haviam sido mencionados por ela em suas redes sociais. Desse modo, o risco de passar por um novo procedimento foi evitado.

Agora Sarah está sendo cuidada pela mãe, Simone Poncio, durante sua recuperação do pós-operatório para, em seguida, conseguir tratar de outras questões de saúde. As duas, inclusive, estariam sozinhas na mansão da família na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, já que o restante dos Poncio viajaram para Trancoso, na Bahia, para alguns dias de descanso.