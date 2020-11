Bruna Marquezine posta vídeo prestes a fazer uma entrevista de emprego e atiça fãs sobre novo projeto

23/11/2020 | 10:10



Uau! Bruna Marquezine atiçou os fãs por meio de uma postagem em seu Instagram em que simula uma entrevista de emprego! A atriz, que já não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo, ainda não explicou qual será o próximo passo em sua carreira - e nem se o novo projeto tem a ver com a atuação.

No registro postado em sua rede social, ela aparece se ajeitando antes de entrar na sala de Recursos Humanos: a amiga de Sasha Meneghel dá uma coradinha em suas bochechas, ajeita a franjinha e até mesmo treina o seu oi - tanto em inglês, quanto em português! Bem chique, né?

Como as dicas foram só essas, a ex de Neymar Jr. pelo menos indicou que deve explicar a novidade nesta segunda-feira, dia 23. Com isso, é claro que diversos comentários tomaram conta da publicação!

Com tudo, filha, disse Bruno Gagliasso.

Brunaaaa, disse Maisa Silva, bem ansiosa!

Os fãs também não deixaram de comentar:

Boa sorte na entrevista.

Ansiosa.

O que será, né? Curiosa aqui.

Você quer me matar, né.