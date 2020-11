Poupado por técnico, Messi desfalca o Barcelona em jogo da Liga dos Campeões

23/11/2020 | 10:04



Com um aproveitamento de 100% nas três primeiras rodadas, o técnico holandês Ronald Koeman resolveu tomar uma atitude ousada para a partida contra o Dínamo de Kiev, nesta terça-feira, na Ucrânia. Para evitar maior desgaste físico por conta da sequência de jogos na temporada, o craque argentino Lionel Messi será poupado e nem viajará com a delegação nesta segunda.

"Decidimos não levar nem Leo (Messi) nem Frenkie (De Jong) porque a 'Champions' está cômoda com os nove pontos que temos e (eles) necessitam de um descanso", afirmou Koeman. O Barcelona lidera o Grupo G, que ainda conta com Juventus (seis pontos), Dínamo de Kiev e Ferencvaros, da Hungria, com um cada. Assim, uma vitória na Ucrânia garantirá matematicamente a classificação do time espanhol às oitavas de final.

Apesar da explicação do treinador, essa será uma situação bastante rara na carreira da Messi. Apto a jogar, ele não foi sequer relacionado para a competição que já disputou 146 partidas e é um dos recordistas.

Além de Messi e De Jong, o Barcelona também não contará com Gerard Piqué. De acordo com o departamento médico, o zagueiro e capitão teve uma torção no ligamento lateral interno do joelho direito durante a partida contra o Atlético de Madrid, no sábado, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. Ao cortar uma bola, Correa caiu em cima da perna de Piqué e a articulação do joelho pareceu girar para trás.

"Os exames realizados neste domingo no jogador Gerard Piqué diagnosticaram uma torção de grau 3 no ligamento lateral interno do joelho direito e também lesão parcial do ligamento cruzado anterior. É uma baixa e sua situação será analisada nos próximos dias", informou o Barcelona em um comunicado oficial, sem confirmar se será necessário uma cirurgia.