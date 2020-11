Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd e BTS são os destaques do AMA's

23/11/2020 | 09:27



Assim como inúmeras premiações musicais, o American Music Awards 2020, conhecido também como AMA's, consagrou os melhores artistas na noite do último domingo, dia 22. O evento aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos, e não contou com plateia em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Nomes como The Weeknd e Roddy Ricch lideraram as indicações do evento concorrendo em oito categorias cada. Taylor Swift, por sua vez, ganhou a categoria principal, como Artista do Ano, além de Clipe do Ano, com Cardigan, e Artista Feminina Pop Rock. Já o BTS levou para casa os troféus de Dupla ou banda favorita Pop/Rock e Artista favorito nas mídias sociais.

O responsável pela apresentação do AMA's foi Taraji P. Henson e entre as principais performances estão a do grupo sul-coreano BTS, Dua Lipa, Katy Perry, Jennifer Lopez, Maluna, Billie Eilish e Machine Gun Kelly, que estava acompanhado da namorada Megan Fox. Quem abriu a premiação foi Justin Bieber, ao cantar Lonely com Benny Blanco, Holy e Monster com Shawn Mendes.

Veja os vencedores das principais categorias:

Artista do ano - Taylor Swift;

Artista revelação - Doja Cat

Colaboração do ano - Dan + Shay com Justin Bieber, 10,000 Hours

Clipe favorito - Taylor Swift, cardigan

Artista masculino favorito Pop/rock - Justin Bieber

Artista feminino favorita Pop/Rock - Taylor Swift

Dupla ou banda favorita Pop/Rock - BTS

Música favorita Pop/Rock - Dua Lipa, Don?t Start Now

Artista favorito Rap/Hip Hop - Juice WRLD

Artista favorita Rap/Hip Hop - Nicki Minaj

Álbum favorito Rap/Hip-hop - Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Melhor canção Rap/Hip-hop - Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

Artista masculino Soul/R&B - The Weeknd

Artista feminina Soul/R&B - Doja Cat

Melhor álbum Soul/R&B - The Weeknd, After Hours

Artista favorito nas mídias sociais - BTS

Artista masculino favorito Country - Kane Brown

Artista feminina favorito Country - Maren Morris

Dupla ou grupo favorito Country - Dan + Shay

Álbum favorito Country - Blake Shelton, Fully Loaded: God?s Country

Música favorita Country - Dan + Shay com Justin Bieber, 10,000 Hours

Artista favorito Rock alternativo - twenty one pilots

Artista favorito Contemporâneo - Jonas Brothers

Artista favorito Latino - Bad Bunny

Artista favorita Latino - Becky G