Região confirma 186 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas

23/11/2020 | 00:01



O Grande ABC registrou, nas últimas 24 horas, 186 novos casos da Covid-19, saltando de 79.534 positivados no sábado, para 79.720 ontem, conforme boletins epidemiológicos das Prefeituras – Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra não atualizam os casos aos finais de semana e, por isso, a atualização foi feita conforme dados de sexta-feira.

O aumento é reflexo dos números informados por Santo André, com 124 novos casos, totalizando 22.623, São Bernardo, com acréscimo de 37 (e somando 32.902) e São Caetano, que registrou 25 novos casos e contabiliza 4.840 infectados no total. Ao todo, a região soma 79.720 casos da Covid e 2.936 mortes pela doença (quatro novas).

Já o Estado de São Paulo registra 41.267 óbitos e 1.209.588 casos confirmados da Covid-19.