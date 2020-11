Rocha sai do banco para dar vitória ao Água Santa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/11/2020 | 00:01



O Água Santa está a um empate da classificação para a segunda fase da Copa Paulista. Ontem à tarde, em visita ao Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Netuno fez o que precisava: venceu para abrir vantagem sobre adversário direto na luta pela vaga. O placar de 1 a 0 deixou o time de Diadema isolado na segunda colocação do Grupo 5, com sete pontos, três à frente do Bugre e também do Nacional (que ontem perdeu da líder Portuguesa, por 1 a 0).

O responsável pela vitória do Água Santa foi Rocha. Ele entrou no intervalo, no lugar de Diogo, e aos 31 minutos da etapa final ele venceu a defesa adversária na corrida e bateu no canto, sem chances para Carlos Henrique. No fim, com duas boas defesas, David ainda garantiu o resultado para o Netuno.