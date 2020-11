Briga de casal em estação de trem deixa um morto em Mauá

da Redação



22/11/2020 | 16:53



Na madrugada deste domingo (22), um casal - que ainda não tiveram seus nomes divulgados - pulou de plataforma 1 da Estação Guapituba, em Mauá, sentido Brás, após uma discussão no local. Ao se atirar da plataforma, o homem bateu a cabeça e ficou desacordado vindo a óbito, já a mulher foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, no município.

Segundo testemunhas, o casal estava em um bar próximo a estação, onde houve uma discussão entre a vítima - que de acordo com testemunhas iniciou a briga - com um outro rapaz. O desentendimento com agressões físicas seguiu até a estação, e após isso, o casal veio a discutir. Diante disso, a mulher se atirou da plataforma primeiro e logo depois, o rapaz veio a pular. Frequentadores do bar ainda comentaram que todos estavam alcoolizados e que uma criança também acompanhava o casal.

As testemunhas, junto a segurança da estação, isolaram o local e aguardaram a remoção do corpo da vítima para liberação da linha.

As vítimas não foram identificadas por não portarem os documentos. O caso foi registrado no 1 DP de Mauá onde ainda vão analisar as câmeras de segurança para o andamento do caso.