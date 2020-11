Esse menino chega aos 80 anos

Ademir Medici



Esta é uma história de vida, contada com toda emoção pelo colega Ligeirinho. Ele tinha oito meses de vida e morava em Lucélia, na Alta Paulista, quando foi acometido de uma doença chamada Mal de Simioto ou, popularmente, Mal do Macaco, causada pela desnutrição por alergia ao leite de vaca ou a incapacidade de digerir o mesmo.



O reencontro, 20 anos depois...

Texto: Arlindo Ribeiro



O meu problema se agravava. Tonico Ribeiro, meu pai, levou-me até o consultório do médico Nilo Bacelar, que se interessou pelo meu caso. Tanto é que ele chamou um fotógrafo e pediu para fazer uma foto minha, sentado numa cadeira da sala de espera de seu consultório.



Para fazer essa foto foi preciso que alguém ficasse escondido atrás da cadeira me segurando discretamente. Esse alguém foi minha saudosa mãe, Anna, a Dona Nica.



Dr. Nilo fez as recomendações e pediu que, seis meses depois, meu pai voltasse ao consultório comigo.



O resultado do tratamento foi tão eficiente que o médico, um baiano gente fina, chamou novamente o fotógrafo e fez uma segunda foto, na mesma cadeira, agora sem precisar de alguém para me segurar. As duas fotos foram postas numa moldura e fixadas na sala de espera de seu consultório.



O TEMPO PASSA...

Já adolescente, fiquei sabendo que o Dr. Nilo Bacelar estava morando em Londrina, Norte do Paraná, e tinha consultório em frente da estação ferroviária. Fui lá. E me surpreendi ao ver que na parede, entre diplomas, estavam as duas fotos minhas.



A recepcionista me atendeu. Respondi que não precisava de consulta e apontei para as fotos. Minha visita era de cortesia. Gostaria de fazer uma surpresa ao Dr. Nilo.



A funcionária teve uma ideia: tirou a moldura da parede, entrou no consultório para anunciar uma consulta e disse que o paciente era este, exibindo o quadro.



Dr. Nilo deixou o consultório. Dirigiu-se à sala de espera. Recebeu-me com um forte abraço. Lágrimas correram em sua face. Um reencontro quase 20 anos depois.



Nota da Memória – Sugerimos ao amigo Ligeirinho que tentasse descobrir uma foto do médico Nilo Bacelar. Seria uma justa homenagem ao doutor, nesta data especial dos 80 anos do nosso personagem. Não foi possível.</CW>



Dr. Nilo, ao que consta, já é falecido. Fica a história. E uma observação final de Arlindo Ribeiro, o repórter Ligeirinho, de Diadema – onde reside – para o mundo:



Imagino que a publicação das duas fotos desse chupetudo, numa cadeira antiga, possa despertar a atenção dos leitores e leitoras.



Diário há meio século...

Domingo, 22 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1391



Eleições – Walter Braido, com 24.554 votos, eleição garantida à Assembleia Legislativa; Lincoln Grillo e Carlos Cerchiari, com possibilidades. Prosseguia a apuração do pleito de 15 de novembro (de 1970). Lenta, nervosa...

Cobertura - Pela Rádio Diário, a cobertura também prosseguia, com equipe formada por Rolando Marques, Agapito Assumpção, Sidney Lima, Dávila Junior e Paulo Cesar.



Em 23 de novembro de...

1820 – D. João VI funda a Academia das Artes do Rio de Janeiro.

1920 – Dr. José Cesário da Silva Bastos e família passavam temporada em sua chácara, em Santo André, hoje a central Vila Bastos. Cesário Bastos: político santista. Deputado e senador estadual.

1955 – Câmara Federal aprova o estado de sítio no País, depois de mais de 30 horas de sessões contínuas: 178 votos a 91. Presidente Café Filho continuava afastado. Deixara o hospital. Recuperara-se. Mas era impedido de reassumir e deixar sua residência. Nereu Ramos ocupava a Presidência da República, como interino.

“De impedimento em impedimento chegaremos a uma ditadura militar”, profetizava Castilho Cabral, deputado federal por São Paulo.

Inaugurada a agência de São Caetano do Banco Moreira Sales, à Praça Cardeal Arcoverde.

1970 – A Fundação das Artes de São Caetano anuncia a criação da sua orquestra sinfônica, sob a direção do maestro Moacyr Del Picchia.

1985 – O prefeito Newton Brandão, de Santo André, inaugura o Craisa (Centro Regional de Abastecimento).

Reajuste salarial do funcionalismo de São Caetano é de 80,11%.

1990 – Morre o historiador paulista Caio Prado Júnior.



Hoje

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil



Santos do dia

Clemente I. Foi o quarto papa. Governou a Igreja do ano 88 ao 97.

Abfilóquio, Alberto, Gregório, Lucrécia, Paterniano, Paulino de Llandeusant, Ragengarda, Raquilda, Sisínio, Trudon e Vulfrude

Beatos Guido e Margarida de Savóia