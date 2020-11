Estado do Rio registra três mortes e 926 novos casos de covid em 24 horas

22/11/2020 | 16:25



O Estado do Rio registrou três mortes por covid-19 entre o sábado, 21, e este domingo (22). Além disso, 926 novos casos da doença foram confirmados. Os números são da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com os novos registros, o Rio de Janeiro soma 21.974 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Há ainda 423 óbitos sob investigação.

No total, 338.203 pessoas já foram infectadas no Estado, segundo os números oficiais. Entre as mortes, mais da metade (12.935) ocorreu na capital. O Rio já contabilizou 131.241 casos da doença.

Na noite deste sábado, 21, a Prefeitura do Rio informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI por pacientes com covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no município (somando os leitos de unidades municipais, estaduais e federais) está em 89%. A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 65%, aponta a Secretaria Municipal de Saúde.