Romana Novais compartilha algumas fotos ao lado de Alok e se declara para o DJ

22/11/2020 | 14:10



Romana Novais aproveitou as suas redes sociais no último sábado, dia 22, para compartilhar algumas fotos de um ensaio feito ao lado de seu amado, Alok, e na legenda resolveu falar sobre relacionamento e homenagear o DJ.

Um carrossel de amor. Uma pergunta que sempre me fazem: como fazer o amor dar certo? Pra começar, eu não acredito em pessoas que se completam, acredito em pessoas que somam. Pra você se doar para um relacionamento você precisa se sentir inteiro e mergulhar de ponta. Não existe amar mais ou menos.

E a mãe de Ravi e de Raika (que ainda está em sua barriga) estava realmente inspirada na hora de escrever sobre o seu relacionamento

Acho que a base do relacionamento é o respeito. Respeitar no sentido total da palavra. Respeitar as diferenças, respeitar o dia nublado do outro, a individualidade, respeitar também aquele 1% que tem no outro que não te agrada... e ter paciência. Não existe casal que não discute. Existe casal que tem cuidado com palavras. O diálogo conta muito. Eu aprendo diariamente com o Alok, calmo, sereno... ele é o ponto de equilíbrio dessa aquariana explosiva. Num mundo tão louco, que sorte a minha de ter você pra mim. E ver esse amor sendo materializado em forma de Ravi e Raika me faz completa.

As fotos publicadas por ela foram de um ensaio que o casal fez em uma colina onde dá para ver uma linda paisagem verde no fundo, e lembrando que Romana aparece exibindo o seu barrigão de sete meses de gestação.