Com Covid-19, Auricchio segue internado na UTI

22/11/2020 | 12:21



O prefeito reeleito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio Libanês, na Capital. Embora o tucano esteja respirando sob auxílio de ventilação mecânica, a assessoria de imprensa informou, na manhã deste domingo (22), que o quadro de saúde do político segue estável.

O tucano testou positivo para Covid-19 na última semana, no dia 12, tendo de ser internado no último domingo (15) diante de complicação da doença. O gestor municipal está sendo acompanhado pela equipe médica de David Uip, médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo.

Leia a nota divulgada nesta manhã na íntegra:

"NOTA OFICIAL

O prefeito reeleito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, está internado no Hospital Sírio-Libanês desde domingo (15/11), após mal-estar em decorrência da covid-19.

Auricchio encontra-se pelo terceiro dia na UTI e seu quadro de saúde é estável, permanecendo em ventilação mecânica invasiva.

A equipe médica do infectologista David Uip acompanha o prefeito.

São Caetano do Sul, 22 de novembro de 2020.

Assessoria de Imprensa

José Auricchio Júnior"