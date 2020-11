Região blindada

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 11:43



Com sua base industrial voltada à produção de bens duráveis, o Grande ABC tem boas chances de estar blindado aos efeitos da eventual disputa política que deve ser travada entre Brasil e Estados Unidos com a chegada do democrata Joe Biden à presidência da nação norte-americana daqui a dois meses, em 20 de janeiro. Parece ser inevitável que, dada a resistência das autoridades brasileiras em adotar políticas mais incisivas de preservação ambiental, o País governado por Jair Bolsonaro (sem partido) passe a sofrer consequências em sua balança comercial. É cada vez maior o clamor internacional por sanções a países que se recusam a cuidar de seus recursos naturais.

Como a opinião pública estrangeira entende que o desmatamento promovido no Brasil serve à expansão de roças e pastos, é possível que o agronegócio seja o setor mais prejudicado no comércio com os outros países. Como as sete cidades não possuem características agrícolas, especialistas acreditam que as vendas do Grande ABC no mercado internacional sejam pouco, ou nada, afetadas por eventual mobilização contra o selo ‘made in Brazil’. É claro que sempre existem os efeitos difusos deletérios, prontos a se espalhar por todos os segmentos econômicos do País, no momento em que ele se transforma em pária global – eis, aliás, a situação que os diplomatas têm de evitar.

A exportação de produtos e commodities é um dos pilares de sustentação de qualquer nação. As vendas aquecidas permitem a manutenção dos índices de emprego, ou o seu crescimento, e a geração de divisas para os setores privado e público. Estremecimentos nesta delicada equação comprometem o equilíbrio econômico e social. É exatamente por isso que gera tanta esperança a análise de que o Grande ABC, dadas as características de seu parque industrial, pode passar incólume diante do fortuito aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Definitivamente, não é o momento de a região perder nenhum parceiro de negócios.