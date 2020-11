Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



22/11/2020



Os cinemas colocaram em cartaz o filme Convenção das Bruxas. É um remake de longa-metragem de mesmo nome, lançado originalmente em 1990, e que ficou conhecido por chamar a atenção por causa do bizarro estilo das vilãs.

Na história, passada no fim dos anos 1960, garoto faz companhia para a avó em um hotel e ouve informações de estranho evento que ocorre no local. Trata-se de uma reunião especial liderada por Megera que se mostra a líder de grupo de bruxas. Elas têm o plano de transformar todas as crianças do mundo em ratos e assim acabar com elas. O menino se vê em meio a tudo.