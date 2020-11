Descoberta das diferenças

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 10:12



Uma busca por resposta a certa diferença faz com que Micaela conheça mais sobre si, seus pais e o mundo ao seu redor. Ela é a personagem principal do livro A Menina Sem Cor (Editora Troinha, 24 páginas), disponível no mercado de livrarias com cópias em formato físico (R$ 32, em média) e em edição digital (R$ 19,90, em média), escrito para que as crianças possam aprender a lidar com assuntos como racismo, empatia e autoaceitação.

Conhecida como Mimi, a protagonista de seis anos questiona seus pais sobre o fato de ela ter a pele escura e eles terem a pele clara. Os adultos contam que ela foi adotada quando era menor, com a ideia sendo que a garota entenda que a conexão na família vai além desses detalhes. A conversa é apenas o começo na descoberta e reflexão sobre como é se sentir diferente e de como o dia a dia mostra essa pluralidade.

Na escola, conhece Olivia, uma menina albina (anomalia no corpo que resulta na ausência total ou parcial da pigmentação da pele, com a pessoa sendo bastante branca) disposta a mostrar para a nova amiga que as diferenças torna cada um único – mesmo que você não goste de algum detalhe em si mesmo.

“Olivia então pegou Mimi pelas mãos, correu com ela até o outro lado do parque e lhe apresentou seus pais, que eram da mesma cor que Mimi. – Você também é adotada – perguntou Mimi. – Adotada? Não, sua boba! Em minha família, só eu nasci assim. Na verdade, eu também sou negra, acho que quando nasci a tinta havia acabado”, diz um trecho da publicação.

A Menina Sem Cor tem texto assinado pela escritora Fernanda Emediato, com as ilustrações tendo sido feitas pela artista Yasmin Mundaca.