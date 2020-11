Mais velhas, amigas se reencontram no seriado 'as five'

Do Dgabc.com.br



22/11/2020 | 09:52



O grupo de amigas mais famoso da novela teen Malhação, da Globo, está de volta. Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) reaparecem juntas por São Paulo no seriado As Five, que acaba de entrar no catálogo do Globoplay. Os episódios estreiam semanalmente no serviço de streaming.

A história das jovens começou a ser apresentada durante Malhação: Viva a Diferença (2017-2018), com a temporada tendo voltado ao ar neste ano. Na história, as garotas não se veem há seis anos e seus destinos são cruzados mais uma vez. Elas estão mais crescidas e os desafios da vida adulta surgem em meio a conflitos pessoais, amorosos e profissionais. Quem as viu na novela irá perceber que o futuro que sonhavam em quase nada se concretizou.

Em setembro, o Globoplay já tinha disponibilizado o especial Making Five, que explora a formação do grupo, detalhes dos personagens e como é a relação do público com as garotas.