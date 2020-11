Consoles velozes e furiosos

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 09:46



A nona geração dos videogames está pronta para elevar o nível do universo do entretenimento eletrônico. Sony e Microsoft apresentaram o PlayStation 5 e o Xbox Series, respectivamente, seus mais recentes consoles. Mesmo que a Nintendo já tenha mostrado seu próximo passo na indústria em 2017, com o lançamento mundial do Nintendo Switch – sua chegada oficial no Brasil ocorreu em setembro deste ano –, as mudanças trazidas pelas concorrentes acabam por demarcar mais um capítulo da história dos games.

Em meio a configurações poderosas, as máquinas chamam a atenção pelo hardware com processadores exclusivos, buscando elevar a potência, e armazenamento em SSD, este tentando agilizar ao máximo o carregamento do que se vê na tela. A chamada tecnologia ray tracing (algo como rastreamento de raio, em português) chama a atenção, uma vez que esse algoritmo de computação gráfica renderiza os gráficos 3D de forma a deixar as imagens cada vez mais parecidas com o mundo real.

Tanto a Sony quanto a Microsoft colocaram nas lojas duas versões dos consoles: uma completa e outra que não conta com drive para leitura de discos blu-ray, esta última pensada para que os gamers só realizem o download dos títulos a partir de plataformas exclusivas das marcas. Há o PS5 padrão (R$ 4.699, em média) e o PS5 Edição Digital (R$ 4.199, em média), além do Xbox Series X (R$ 4.599, em média) e do Xbox Series S (R$ 2.799, em média). Os PlayStations são idênticos por fora, com mesmo design, e por dentro, nas especificações. Já os concorrentes apostaram em estilos diferentes para cada um, inclusive em tamanho e cores, além do fato de que o Series X é mais poderoso do que o que não lê mídia física.

Esse tipo de lançamento é prato cheio para discussão de fãs e especialistas, sempre havendo torcida e argumentos para tentar qual lado é melhor. Questões como potência dos consoles, encaixe dos controles nas mãos, funcionamento de serviços on-line e preços em geral fazem parte da lista a se colocar em pauta durante as comparações, com os gostos pessoais dos gamers sendo o principal diferencial.

Um item sempre importante a se levar em conta são os jogos. Destaque para os exclusivos, com Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e o remake de Demon’s Souls para o PlayStation 5 e Gears Tactics e Bright Memory para o Xbox Series. Também já é possível encontrar populares franquias prontas para serem exploradas nos novos videogames, caso de Assassin’s Creed Valhalla, talvez a grande atração neste primeiro momento. Ainda há muito para ver o que os atuais consoles são capazes de oferecer.