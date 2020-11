Apesar dos percalços, Tigre arranca empate da Briosa

Dérek Bittencourt

22/11/2020 | 00:45



Com a cabeça dividida entre o compromisso frente à Portuguesa Santista, pela Copa Paulista, e a situação do técnico Marcelo Veiga, internado na Santa Casa de Bragança Paulista com Covid-19, o São Bernardo FC conseguiu voltar de Santos com um ponto na bagagem. Apesar de insuficiente para ultrapassar a própria Briosa na liderança do Grupo 4, para o Tigre o duelo foi mais uma vez prova de superação, afinal, além do comandante, outras 26 pessoas da delegação testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas semanas – consequentemente, ontem, no Ulrico Mursa, os são-bernardenses (comandados pelo auxiliar Sérgio Ricardo) tinham apenas três jogadores no banco de reservas.

A Portuguesa Santista saiu na frente ainda na primeira etapa, com Carlinhos, aos 21 minutos. Entretanto, a equipe do Grande ABC empatou aos 25 do segundo tempo, com o recém-chegado Robert Fischer, convertendo penalidade.

“Essa partida foi a, de todas, a que tivemos o maior número de casos, notícias ruins sobre nosso treinador, todos sem cabeça para jogar, dois atletas (de linha) no banco. Tudo o que aconteceu antes do jogo mexeu bastante com a gente, mas os torcedores têm que estar orgulhosos da equipe, porque todos os que vieram vestiram a camisa, lutaram até o fim. O grupo está sendo guerreiro, mas hoje (ontem) foi a superação da superação”, ressaltou Sérgio Ricardo.