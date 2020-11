Acidente na Índio Tibiriçá deixa duas pessoas mortas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 00:32



Um acidente na rodovia Índio Tibiriçá, altura do km 47, em Ribeirão Pires, na madrugada de ontem, deixou duas pessoas mortas – um rapaz e uma mulher, que não tiveram seus nomes divulgados – após capotamento do carro onde estavam. O veículo, do modelo Peugeot, era ocupado por cinco pessoas. Os outros três ocupantes, sendo duas mulheres e um homem, ficaram feridos.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, o carro foi fechado por outro veículo, do modelo Onix, na rodovia. O condutor do Peugeot tentou “jogar” o carro para o acostamento mas, ao tentar frear, acabou capotando o veículo. As duas vítimas morreram no local e as demais, socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Antes da viagem, o condutor estava em um estabelecimento comercial e ingeriu bebida alcoólica. Por ser conhecido em fazer viagens de aplicativos de veículos, foi chamado para trabalhar para os quatro passageiros.

Durante o percurso, uma passageira relatou ainda no boletim de ocorrência que pediu ao condutor que diminuísse a velocidade na rodovia, que não teve o pedido acatado e, pouco tempo depois, ocorreu o acidente.