Santo André tem protesto contra morte de homem negro no Sul

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 00:23



Cerca de 100 pessoas protestaram ontem à tarde, em frente ao Carrefour na rua Oratório, em Santo André, pelo assassinato de João Alberto Silveira, 40 anos, homem negro que morreu após ser espancado por seguranças na unidade da rede varejista em Porto Alegre, na quinta-feira.

O ato no Carrefour andreense teve duração de 1h30 e terminou por volta das 17h30. Enquanto o protesto acontecia, a unidade ficou com as portas fechadas. Apesar dos discursos e gritos de protesto, a ação foi pacífica. Pelo entorno da unidade, protestantes picharam ruas e calçadas com frases como “Beto presente” – pintada dentro da silhueta de um corpo negro – e colaram cartazes pedindo justiça pelo caso. Funcionários que preferiram não se identificar observaram que a manifestação foi “tranquila”, mesmo após a chegada da polícia.

Além do ato em Santo André, outras cidades do País registraram atos. Em São Paulo, manifestantes se concentraram no vão do Masp, na avenida Paulista, e depois, finalizaram o protesto no Carrefour da Rua Pamplona. Antes disso, na madrugada, a frase “Vidas Pretas Importam” foi pintada em frente ao Masp, em ação similar à realizada nos Estados Unidos durante os protestos contra o assassinato de George Floyd – morto em maio após um policial ajoelhar em seu pescoço por quase nove minutos.

PRESIDENTE

Diante da morte de João Alberto Silveira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou ações de revolta e não se posicionou especificamente sobre o caso. Apenas em suas redes sociais ele publicou que “brancos, negros, pardos e índios” vivem em harmonia e que há quem queira plantar “o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão de classes”. Ontem, mais cedo, durante reunião da cúpula do G-20, em discurso que acabou não sendo transmitido, o chefe da Nação brasileira havia dito que “há tentativas de importar” para o Brasil “tensões” raciais que são “alheias à nossa história.”