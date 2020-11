Manifestantes protestam contra morte de rapaz negro no Carrefour de Santo André

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



21/11/2020 | 18:49



Na tarde deste sábado (21), pelo menos 70 pessoas protestaram, em frente ao Carrefor de Santo André, na rua oratório, pelo assassinayo de João Alberto Silveira Freitas, rapaz negro que foi que foi espancado e morreu por seguranças da unidade do mercado em Porto Alegre.

O ato teve duração de 1h30 e terminou lor volta das 17h30. Enquanto o protesto acontecia, a unidade andreense ficou com as portas fechadas. Apesar dos discursos e gritos de protesto, a ação foi pacífica. Pelo entorno da unidade, protestantes picharam as calçadas e colaram cartazes pedindo justiça pelo caso.

A reportagem contatou a companhia sobre o ocorrido, mas, até o momento, não obteve resposta.