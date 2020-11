Capotamento na Índio Tibiriçá deixa duas pessoas mortas em Ribeirão Pires

da Redação



21/11/2020 | 16:14



Um acidente na rodovia Índio Tibiriçá, altura do número 48, em Ribeirão Pires, sentido Suzano, na madrugada deste sábado (21), deixou duas pessoas mortas após capotamento no local. O veículo, do modelo Peugeot, ocupado por cinco pessoas, deixou outras três vítimas feridas. Segundo informações iniciais, o carro foi fechado por outro veículo na rodovia. As duas vítimas fatais morreram no local.

As demais vítimas, que também foram socorridas das ferragens, foram resgatadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O Diário aguarda mais informações sobre o caso.