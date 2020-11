Felipe Simas é elogiado após ajudar criança autista

21/11/2020 | 16:11



Os famosos já têm os holofotes em cima deles por conta da profissão que resolveram seguir e pela vida pública. Mas algumas celebridades se destacam ainda mais ao se doarem para boas ações, mostrando que essa pode ser uma boa maneira de deixar o dia a dia mais leve. U

m dos astros que já chamaram a atenção graças à solidariedade foi o ator Felipe Simas, que ajudou um casal a lidar com a crise do filho, que possui o espectro autista. Em um grupo do Facebook destinado às mães de crianças com tal característica, a mãe do garoto, Fabiana Braga, expôs a situação e agradeceu ao ator:

Hoje foi um dia de consulta, chegamos um pouco antes do horário marcado. Meu filho Arthur de 9 anos [de idade], que tem autismo, não conseguiu esperar no carro. Meu esposo resolveu se aventurar saindo com ele, estava tudo bem, mas de repente, por algo que não conseguimos identificar, ele [teve] uma crise forte onde se encontrava totalmente desorganizado e com auto agressão. De repente um jovem rapaz ofereceu ajuda, até então não tínhamos percebido de quem se tratava. Ficou o tempo todo do nosso lado nos ajudando, com um gesto de carinho deu um brinquedo para o Arthur. Gostaria de deixar aqui o meu sincero agradecimento a ele, o ator Felipe Sang Simas, e a outras duas senhoras que também com seu apoio nos ajudaram. E são por esses gestos que levantamos a cabeça e seguimos em frente. Que Deus abençoe vocês sempre. Com carinho, dos pais do Arthur.

Que fofo, né!?