Famosos e anônimos vão ganhar o mesmo cachê para participar do Big Brother Brasil 21

21/11/2020 | 16:10



Com o início do ano de 2021 cada vez mais próximo, muitos começam a se perguntar quais serão as carinhas que veremos confinadas no Big Brother Brasil 21. Misturando celebridades e anônimos dentro da casa mais vigiada do Brasil durante três meses, o programa sempre atrai a curiosidade dos fãs - e, agora, uma característica reveladora chamou a atenção.

De acordo com o colunista Fefito, o cachê que os famosos ganham para participar do reality show será o mesmo que as pessoas comuns vão receber. Isso significa que os anônimos ganham um valor tão alto quanto os famosos? Não exatamente - na verdade, o valor apurado pelo colunista choca por ser bem diferente do que poderíamos imaginar.

Enquanto os participantes de A Fazenda ganham cerca de 70 mil reais para participar do confinamento, os escolhidos do BBB ganham somente um salário mínimo por mês durante o tempo de vigência do contrato. Somado a isso, os brothers ganham 500 reais por semana que ficam dentro do reality - ou seja, se o participante resistir durante quatro semanas, ele ganha dois mil reais, e assim por diante.

Diante disso, seria comum pensar que os famosos não teriam tanto interesse assim em participar do programa, visto que poderiam ganhar muito mais assumindo outros trabalhos. Muito pelo contrário, parece que há uma grande fila de celebridades interessadas em entrar para o elenco do BBB 21, já que a exposição acaba rendendo dividendos após o programa e ainda faz com que as redes sociais ganhem muito mais visibilidade.

Agora, resta à Boninho e sua equipe decidirem qual filtro usarão para selecionar os participantes da próxima edição. E aí, quem você gostaria de ver confinado na casa mais agitada do Brasil?