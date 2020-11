Letícia, ex de Marlon, abre o jogo sobre o relacionamento durante o Domingo Espetacular: Os dois se merecem!

21/11/2020 | 16:10



O mês de novembro foi repleto de casais se separando e virando polêmicas em tudo quanto é canto, o que não foi diferente na vida de Marlon e Letícia, ex-Power Couple Brasil que acabaram se separando e tendo a vida intima exposta para todo mundo saber.

Para quem não está entendendo, o cantor foi acusado por sua ex-esposa, Letícia, de trai-la com a sua melhor amiga. Isso mesmo, a ex-mulher de Marlon ainda comentou como descobriu sobre a traição nas redes sociais e o artista até comentou que vai prestar queixa em sua ex.

Mas a história não acabou por aí, não! Letícia, a ex-mulher traída de Marlon, abriu o jogo para o Domingo Espetacular e comentou sobre o fim recente de seu casamento.

Os dois se merecem, são parecidos, só se preocupam com a casca, com o corpo, com botox, tudo.

Mas apesar de despejar toda a sua raiva, Letícia afirma durante a entrevista que não mantém um rancor do atual casal que foi um possível pivô de sua separação.

Não tenho raiva deles, tenho gratidão. Vida que segue. Eu tenho a vida inteira pela frente agora!

Parece que ela está bem resolvida, né!? A entrevista de Letícia vai ao ar no Domingo Espetacular que é televisionado aos domingos, às 19h45 pela Rede Record.