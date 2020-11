Obituário - 22 de novembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Macário Ferreira dos Santos, 90. Natural de Remanso (Bahia). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Alves de Amorim, 100. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sylvio Faccio, 93. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Teodorico Veiga, 89. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Minalda Luzia Mota de Pádua, 87. Natural de Muriaé (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João da Rocha Vaz, 86. Natural de Itajaí (Santa Catarina). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Gabriel, 84. Natural de Baldim (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Santana Ribeiro, 78. Natural de Pacatuba (Ceará). Residia na Vila Nhocuné, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Lúcia Ferreira, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hulda Stabile, 74. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia Rodrigues Fernandes, 73. Natural de Peruíbe (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Peruíbe.

Vilma Célia da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Cozinheira. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Carlos Venâncio da Silva, 87. Natural de Piraí (Rio de Janeiro). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Sylvio Lanzellotti Alves, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista.

Luzia Cardoso de Jesus, 89. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Teodoro Soares dos Santos, 88. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

João Fernandes dos Santos, 83. Natural de Santa Efigênia de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em Sãoi Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Eraldo Cícero, 78. Natural de Matão (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Dionea Conceição de Brito, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Nair Lemes Pinheiro, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Vitalina Mendes, 95. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Miguel Gomes da Silva, 83. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Alves dos Santos, 83. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

José Ferreira Lima, 83. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Joaquim Lopes da Silva, 81. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Orlando Nassa, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Colonial, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Manoel Carlos dos Santos, 76. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Daniel Claudio Batista, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Guarulhos (São Paulo). Dia 18, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Otavio Tavares, 58. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no Jardim Telma, em São Bernardo. Dia 19, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Aline Aparecida de Melo, 37. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

DIADEMA

Albina Maria de Sousa, 74. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

João Borges Lima, 67. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Wasni Rosa da Costa, 65. Natural de Taparuba (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

Francisco Jonas de Araujo Sousa, 57. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

Alex César Araujo, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Joaquim Raimundo de Oliveira, 82. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Francisco José da Silva, 81. Natural do Estado de Piauí. Residia no Jardim Maravilha. Dia 18. Cemitério Municipal.

Ormezina Alves de Souza Andrade, 78. Natural de Iraquara (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 78. Cemitério Municipal.

Edson de Oliveira Silva, 57. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Maria Alves dos Santos, 85. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Gumercindo José dos Santos, 82. Natural de Serra Telhada (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Onilza Faria de Oliveira, 82. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Márcia Aparecida Virando, 30. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal.

Deborah Roberta da Silva Vilas Boas, 30. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Luma de Matos Oliveira Souza, 28. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

MAUÁ

Marina Santos Klein, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miranda d’Aviz, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Sidnei Igliazzi, 68. Natural de Santo André. Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Apolinário Gomes de Aguiar, 68. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Pintor. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Wilson Carneiro Rios, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Erivaldo Rodrigues Ferreira, 52. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Carteiro. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

José Feliciano, 87. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.