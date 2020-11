Ana Furtado revela que nunca fingiu orgasmo mesmo com 24 anos de relacionamento com Boninho

21/11/2020 | 15:11



Ana Furtado participou na última sexta-feira, dia 20, do Lady Night e foi questionada pela apresentadora, Tatá Werneck, se já fingiu orgasmo em algum momento de sua vida sexual e ela respondeu que sim, claro!

- Sim, já fingi. Mas nunca fingi orgasmo com o meu marido em 24 anos de casamento.

A apresentadora do É de Casa está no auge dos seus 47 anos de idade e para quem não sabe, ela é casada com Boninho - diretor do Big Brother Brasil também da Rede Globo.

Tatá Werneck que estava conduzindo a entrevista, claro, deu uma leve brincada após a revelação e ficou com uma cara totalmente impactada. Depois disso, ela se levantou e emendou:

- Que isso, hein... Essa é para aplaudir em praia de igreja, para glorificar de pé. Maravilhoso!

Outro assunto abordado durante o programa foi sobre traição e Ana Furtado comentou que nunca traiu ninguém nos relacionamentos que já teve e que nunca teve a vontade de trair, mas que infelizmente já foi traída.

- Eu nunca traí ninguém, mas já fui traída. Bem, não que eu soubesse, mas imagino que eu já tenha sido traída por um ex-namorado.

E ela aproveitou para revelar se perdoaria uma traição, caso soubesse pela boca da pessoa ou por ter visto.

- Eu precisaria pensar, pois deve ser muito difícil quando cai essa ficha. Ainda mais se você está dividindo a vida com alguém durante tanto tempo e esse tipo de coisa acontece. Deve ser muito duro. Não consigo lhe dizer agora se eu perdoaria. Depende do momento e das circunstâncias, mas o amor está sempre em primeiro lugar. Se valer a pena perdoar e continuar tentando, eu não vejo o porquê não perdoar. Mas eu não disse que perdoo, ok?

Cada pessoa aborda a traição de diferentes formas, não é mesmo!?