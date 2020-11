Luciano Szafir relembra primeiro namoro com Xuxa Meneghel e elogia a ex: Ela é uma mãe maravilhosa

21/11/2020 | 15:11



Luciano Szafir participou do programa Sensacional, da Rede TV!,na última quinta-feira, dia 19, e acabou falando um pouco sobre seu relacionamento com Xuxa Meneghel. Durante a conversa, ele revelou o dia em que conheceu a artista, e detalhou como foi o primeiro romance dos dois:

- Eu a conheci [a Xuxa] quando eu tinha 18 anos de idade. E eu achava a Luma de Oliveira uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida, na minha adolescência. E aí falaram que iam fotografar a Luma, ela e mais dois caras, e ia ter beijo na boca. Eu nunca tinha sido modelo antes, e falaram: Quer ir? E fui no estúdio, quando cheguei lá vi a Xuxa passando e fiquei sabendo que ela ia fazer. Não vou dizer que foi uma decepção, porque ela é muito linda, mas eu estava esperando a Luma.

Depois desse episódio, os dois engataram em um primeiro namoro que durou cerca de seis meses, mas Luciano relata que, a princípio, a relação foi difícil por conta da diferença de idade:

- A diferença era brutal. Ela é cinco anos mais velha, mas já tinha tido uma vivência absurda para a idade, e eu tinha uma vida regrada, morava com meus pais. Ela tinha uma maturidade e uma independência financeira que eu não tinha. Não tinha como seguir em frente. Acabou e eu sofri muito, mas não tinha nada a ver.

O modelo ainda revelou que foi a cantora quem decidiu terminar o relacionamento:

- Eu sofri para car***o. Ela simplesmente parou de falar comigo. Mas é aquilo que eu falei. Era muita diferença de experiência de vida.

Anos depois, o casal se reencontrou e permaneceu junto entre os anos de 1998 e 2009, tendo Sasha Meneghel como fruto desse relacionamento. Sobre essa experiência, Szafir voltou a elogiar a ex, mesmo que a relação tenha acabado em briga:

- Ela tem um coração que não cabe dentro dela. Eu já imaginava, mas ela foi uma surpresa como mãe. Ela é uma mãe maravilhosa. Quando a gente discutiu, teve um momento em que nem nos falávamos. Ela podia estar com a maior raiva de mim e eu dela, mas se eu quisesse chegar às 2h na casa dela, ir para o quarto da Sasha, tomar um banho e dormir lá, eu podia. Ela podia ir lá em casa a qualquer hora. Não teve essa coisa de hoje em dia, de ver o pai a cada 15 dias. E ela podia até pensar mal de mim, mas se alguém falava mal de mim na frente dela, ela caía matando. E eu a mesma coisa.

O relacionamento do casal, como se sabe, foi marcado por idas e vindas - mas Luciano revelou que foram muito mais términos que que imaginamos:

- A gente se separava, daí eu ficava dois meses na minha casa, e daí ela ligava ou eu ligava, e a gente acabava voltando. Isso aconteceu mais de dez vezes

Briga com Naomi Campbell

Durante a conversa, Luciano ainda revelou um acontecimento curioso: sua briga com a modelo Naomi Campbell durante um desfile! O ex de Xuxa conta que, durante seu primeiro trabalho como modelo em uma passarela, ele e Naomi se desentenderam - o que fez com que ela passasse a agredi-lo!

- Ela entraria com um ator francês, mas ele atrasou e fui chamado. Só que todo mundo sabia que eu nunca tinha desfilado. A Naomi disse: Eu vou entrar com esse cara? O que nunca andou numa passarela? E quando fomos entrar na passarela, eu segurei no braço dela e ela me deu uma cotovelada. Então eu fiz assim [mostrou o dedo do meio], e ela veio pra cima de mim. No fim do desfile, ela pulou em cima de mim, me unhou e me xingou de todos os nomes possíveis e imagináveis. Eu estava p da vida. Meu medo mesmo era do Mike Tyson.

Luciano relembra que, na época, Naomi namorava o astro e boxeador em questão, que estava nas primeiras filas da plateia do desfile. Ele afirma que, inclusive, Naomi usou alguns golpes de boxe para tentar agredi-lo - além de alegar que ela não parecia estar sóbria.