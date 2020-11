Raul Gil publica vídeo de apoio a campanha 'Gugu Vive' para doação de órgãos

21/11/2020 | 15:00



Raul Gil pediu aos fãs e seguidores nas redes sociais para que apoiem a campanha 'Gugu Vive', para doação de órgãos. A família de Augusto Liberato tomou a decisão em respeito a vontade do apresentador, que morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico na casa dele, nos Estados Unidos.

"Salve vidas #guguvive! Essa campanha, lançada pela família do meu amigo Gugu no ano de sua morte, é necessária e fundamental. São 45 mil pessoas no Brasil esperando por um órgão e você pode fazer a diferença. Seja um doador. Tem quem possa enxergar com suas córneas, respirar com o pulmão, viver uma nova vida com o seu coração. Gugu ajudou muita gente, siga seu exemplo", escreveu Raul Gil na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

O apresentador também aproveitou para dar parabéns à família de Gugu pela mobilização e lembrou que as pessoas precisam expressar seu desejo de doar órgãos.

Raul Gil recebeu alta hospitalar na quarta-feira, 18, após ser internado por uma diverticulite. Ele ficou quatro dias no Albert Einstein, em São Paulo.