Azulão junta os cacos para evitar novo WO

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/11/2020 | 00:01



Apesar de os salários continuarem atrasados há pelo menos cinco meses, de toda a situação adversa causada por essa condição (como jogadores sendo despejados) e de não ter mais possibilidade de avançar para a próxima fase, o São Caetano vai a campo hoje para cumprir seu compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A partir das 18h, no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão receberá o São Luiz-RS. Na semana passada, em razão da crise financeira e das promessas não cumpridas pela diretoria, a delegação não viajou para Itajaí, onde enfrentaria o Marcílio Dias-SC, que acabou vencendo por WO. Para fugir de sanções mais duras do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o clube vai para o jogo com o que ainda restou do dissolvido elenco, podendo até utilizar uma ou outra peça do sub-20.

Do título da Série A-2 do Paulista, há dois meses, até aqui, pelo menos duas dezenas de jogadores deixaram o clube. Segundo informações de fonte que preferiu não ser identificada, atualmente o elenco profissional conta com 12 atletas de linha e três goleiros. Assim, recorrer aos juniores será necessário. Com tudo isso, o técnico Fabinho Félix salienta sobre o quão complicada será a partida para o Azulão.

“Um jogo difícil. Eles (São Luiz) estão brigando pela classificação e contam com time experiente. Estamos bem atentos, pois será uma partida complicada e decidida nos detalhes”, diz. “Trabalhamos para errar o menos possível e converter as oportunidades em gol”, emenda.

SÃO LUIZ

Na briga pela classificação para a segunda fase (ocupa a quinta colocação, mas soma os mesmos 17 pontos do terceiro colocado, Pelotas-RS), a equipe gaúcha treinou ontem no CT da base do Palmeiras, em Guarulhos. Segundo informações do Jornal da Manhã, de Ijuí-SC, o zagueiro Júnior Alves, ex-São Caetano, não jogará, suspenso, e deverá ser substituído por Jadson. A equipe sofreu uma troca no comando. O técnico Antonio Picoli foi demitido na segunda-feira e o time será interinamente comandado pelo preparador físico Anderson de Lazari.