Everson, Jair e Éder Aleixo ampliam lista de casos de covid-19 no Atlético-MG

20/11/2020 | 22:50



O surto de coronavírus no Atlético Mineiro atingiu mais três profissionais, sendo dois jogadores titulares. Na noite desta sexta-feira, o clube comunicou que o goleiro Everson e o volante Jair testaram positivo para a covid-19, assim como o auxiliar técnico Éder Aleixo.

Com os vários casos de coronavírus no departamento de futebol, o Atlético-MG tem realizado testes diários. Nos de quinta-feira, o único caso novo havia sido com Júnior Chavare, diretor das categorias de base. Mas o clube agora revelou mais três positivos, nos testes desta sexta.

Sem Everson, Rafael será o goleiro titular do Atlético-MG na partida contra o Ceará, domingo, no Castelão, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a comissão técnica, dirigida pelo também infectado Jorge Sampaoli, terá problemas para definir o substituto de Jair.

Isso acontece porque Allan e Alan Franco também estão infectados. Assim, Nathan pode ser escalado mais recuado. Ou Wesley, do time de juniores do Atlético-MG, vai receber uma chance.

Líder do Brasileirão, o Atlético-MG pode entrar em campo no Castelão com: Rafael; Talison, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Nathan, Zaracho e Hyoran (Wesley); Savarino, Keno e Sasha.

O Atlético-MG tem 28 casos de coronavírus no seu departamento de futebol. São dez em jogadores profissionais - Victor, Everson, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Alan Franco, Sávio e Vargas - dois atletas da base e 16 funcionários. Além disso, Mariano e Diego Tardelli estão lesionados.