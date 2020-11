Jemerson testa positivo para a covid-19 e adia estreia pelo Corinthians

20/11/2020 | 22:34



O zagueiro Jemerson não poderá estrear tão cedo pelo Corinthians. Recém-contratado pelo clube, o defensor testou positivo para o coronavírus e está em isolamento, sob supervisão do departamento médico do clube. Outros dois funcionários do departamento de futebol precisarão seguir o mesmo procedimento, pois também contraíram a covid-19.

Havia a expectativa de que Jemerson fosse relacionado pelo técnico Vagner Mancini para ficar no banco de reservas do Corinthians na partida deste domingo contra o Grêmio, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Jemerson, o Corinthians tem outros dois jogadores em quarentena por terem contraído a covid-19: o centroavante Jô e o meia Mateus Vital. E diante do Grêmio, Mancini também não terá o meio-campista Roni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quem está de volta ao time é o volante Xavier, livre de gancho, e o meia-atacante Otero, de volta após defender a seleção venezuelana em compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A tendência é que o Corinthians entre em campo diante do Grêmio com: Cassio; Fagner, Marllon, Gil e Fabio Santos; Gabriel (Xavier), Cantillo e Luan; Jonathan Cafu, Matheus Davó e Otero.

Nesta sexta-feira, o meia Cazares e o atacante Gustavo Silva, em recuperação de lesão, trabalharam no gramado do CT Joaquim Grava sob a supervisão de fisioterapeutas do Corinthians, que voltará a treinar neste sábado, encerrando a preparação para o duelo com o Grêmio.