Grande ABC multa apenas 31 pessoas por falta de máscara

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



21/11/2020 | 00:01



O uso de máscara pela população é obrigatório em todo Estado desde o dia 2 de julho. Ainda que seja comum flagrar pessoas circulando pelas ruas sem a proteção, a região aplicou apenas 31 multas no período, sendo 25 em São Bernardo e seis em Ribeirão Pires. Importante ressaltar que esta é uma das principais maneiras de evitar a infecção pelo coronavírus. Inclusive, o descuido de protocolos sanitários está causando aumento de pessoas com a Covid-19. O governo estadual divulgou ontem que aplicou 327 sanções a pessoas físicas sem máscara.



“Observamos nos últimos dez dias aumento no número de casos suspeitos (da Covid) e isso deve ser um alerta. Nunca tivemos população com cuidados maiores, com mais de 60% de isolamento, mas quando tínhamos esses níveis, conseguimos controlar bem. Agora, com o relaxamento, principalmente no último mês, há preocupação que piore muito, assim como na Europa e nos Estados Unidos. Precisamos nos cuidar”, alerta João Eduardo Charles, primeiro diretor distrital da APM (Associação Paulista de Medicina), em São Bernardo.



Exemplo é que no Grande ABC, os sete dias encerrados na quinta-feira tiveram aumento de 3,29% nos casos confirmados em relação ao período anterior, passando de 75.264 para 77.740, conforme dados do SP Covid Info Tracker. Considerando as mortes, a alta foi de 1,45% no mesmo período, quando os registros foram de 2.835 para 2.876. Paralelamente, o acréscimo na quantidade de pacientes suspeitos de estarem infectados pelo novo coronavírus foi de 4% e, nas internações, crescimento foi de 18%.



Nas cidades, a fiscalização é realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) e a multa parte de R$ 100, valor estabelecido por decreto municipal em São Bernardo, a R$ 524,59, quantia prevista no decreto publicado pelo governo do Estado. Estabelecimentos também podem ser autuados caso descumpram a regra do uso obrigatório de máscara, tanto com relação aos clientes quanto entre os funcionários. A sanção é de R$ 5.025,02 por cliente que esteja desrespeitando a determinação. Em todo Estado de São Paulo, 549 comércios foram multados.



As prefeituras de Santo André, São Caetano, Diadema e Mauá atuam com a política de orientação, ou seja, agentes circulam pelas vias e, ao flagrar um cidadão sem a máscara, abordam. Se a pessoa estiver portando a máscara, os agentes pedem que seja colocada. Caso não tenha o objeto, a prefeitura oferece o item de proteção descartável. Rio Grande da Serra não respondeu até o fechamento desta edição.



FORÇA-TAREFA

Em razão do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, celebrado ontem, o governo estadual intensificou a fiscalização para verificar o uso de máscara e o respeito à orientação de evitar aglomerações em estabelecimentos comerciais. A ação será feita em todo Estado por 28 grupos de vigilância sanitária, que somam 650 agentes, em parceria com as administrações municipais.