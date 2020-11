Após ato, Taka rejeita apoio de Lauro: ‘Busca interação à revelia’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/11/2020 | 00:15



Um dia depois de figuras do governo Lauro Michels (PV) participarem de seu ato de campanha no segundo turno, o candidato do PSD em Diadema, Taka Yamauchi, disse não querer apoio do prefeito e de quadros graúdos da gestão verde.



“Nas últimas horas, temos percebido o desejo de aproximação de integrantes de grupos adversários, com ideologias opostas às nossas, como a família Michels, que tem buscado à revelia uma interação nesse segundo turno. Porém, faço questão de tornar pública novamente a nossa total independência com relação a essas pessoas. Políticos com os quais mantemos divergência de pensamento. Respeito todos que estão do lado de lá, mas vou seguir um caminho apartado da linha política deste governo”, disse Taka.



Na noite de quinta-feira, personagens de destaque na administração de Lauro compareceram à atividade de Taka, organizada no comitê do pessedista, para formalizar a adesão do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) e apoio do vice-prefeito reeleito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD). A primeira-dama e chefe de Gabinete, Caroline Rocha, e o secretário de Assuntos Jurídicos e presidente do Pros no município, Fernando Moreira Machado, compareceram – Machado, inclusive, subiu no palanque.



Por causa do episódio, PV, sigla de Lauro, e Pros organizaram reuniões para discutir o posicionamento eleitoral no segundo turno – o candidato apoiado pelo governo era o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), que terminou na quarta colocação. Tanto PV quanto Pros deliberaram pela neutralidade no segundo turno.



Sobre o Pros, Machado refutou que sua participação na atividade fosse para referendar a candidatura de Taka. Em nota, alegou que a ida ao comitê do pessedista foi para “informar aos seus correligionários presentes a posição de neutralidade adotada pelo partido”. O Pros elegeu dois vereadores: Eduardo Minas e Reinaldo Meira.



No caso do PV, a vice-presidente da legenda na cidade, a ex-deputada e candidata a vice de Pretinho, Regina Gonçalves, pediu para que o novo prefeito – Taka ou José de Filippi Júnior (PT) – adote “projetos exequíveis” diante de cenário de dificuldade econômica por causa da pandemia de Covid-19. “Acredito que nossa cidade precisa ser administrada por alguém que tenha sintonia e responsabilidade com população mais carente de Diadema”, citou. O PV também elegeu dois vereadores: Talabi Fahel e Cabo Angelo.