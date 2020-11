Revolução de 30 derruba Saladino

Ademir Medici



21/11/2020



EM RESUMO

De 1892 a 1928 foram realizadas na região 14 eleições municipais gerais – ou 30 eleições diretas ao se considerar os pleitos para escolha de presidentes, senadores e deputados, incluindo-se as eleições locais para o preenchimento de vagas à Câmara Municipal de São Bernardo.

Eram comuns os anos em que se realizavam várias eleições. Caso de 1903, quando os eleitores foram chamados a votar três vezes:

18 DE FEVEREIRO – Escolha de deputados e senadores ao Congresso Nacional e de vice-presidente da República;

31 DE MAIO – Eleição de um senador e um deputado ao Congresso do Estado;

NOVEMBRO – Escolha de deputados ao Congresso do Estado e dez senadores. Neste mesmo pleito os eleitores da região votaram na escolha de um senador estadual para preenchimento da vaga deixada pela morte de Frederico José Cardozo de Araujo Abranches.

Relembrando: eleições diretas dentro das regras então vigentes: voto a descoberto, sem a participação da mulher e do analfabeto e com as fraudes costumeiras. Os livros de atas da Câmara Municipal de São Bernardo registram todos estes pleitos.

Caem os vereadores.

Eleições suspensas.

Prefeito nomeado.

71 – A sessão de 4 de setembro de 1930 – a sétima do ano – foi também a última dos vereadores empossados em 1929. Em 3 de outubro de 1930 eclodiria, no Rio Grande do Sul, a revolução liderada por Getúlio Vargas. Minas Gerais e Paraíba também se rebelaram contra o governo do presidente Washington Luís, deposto pelos chefes das Forças Armadas. Uma junta militar provisória tomava o poder.

72 – O paulista Júlio Prestes, apoiado por Washington Luís e que a 1º de março de 1930 havia derrotado nas urnas a Getúlio Vargas (1.091.709 votos a 737 mil) jamais assumiria a Presidência.

73 – Com a formação do Governo Provisório começou a distribuição de cargos em todo o País. Caíam os caciques da Velha República, entre os quais – aqui no Grande ABC – o coronel Saladino Cardoso Franco.

74 – Também foram destituídos de seus cargos os vereadores eleitos em 1928.

75 – Com a deposição do poder constituído na região foi instalada, a 29 de outubro de 1930, a Junta Governativa Revolucionária, integrada por Armando Setti (industrial de São Bernardo, filho do poderoso Ítalo Setti), Zacharias Alves de Mello e Silvio Franco, sob a presidência de Armando Setti.

76 – A Junta indicou o nome de Armando Setti para o cargo de prefeito. Sua nomeação foi oficializada por portaria de 19 de dezembro de 1930.

77 – A posse de Armando Setti significou uma paralisação no ciclo de eleições partidárias no município, ciclo iniciado em 30 de agosto de 1892, com a eleição direta dos primeiros vereadores do recém-criado Município de São Bernardo.

78 – Com a Revolução de 1930 as eleições diretas e populares são extintas, mas não as divergências entre as facções políticas locais.

79 – A região é obrigada a engolir dirigentes políticos nomeados e várias vezes sem qualquer vinculação com as coisas locais.

80 – Mas mesmo com as brigas internas a região arranja forças para influir nestas nomeações e luta para que nomes daqui ocupem os postos de mando. Nem sempre isso foi possível.

Diário há meio século

Sábado, 21 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1390

Manchete – ABC poderá ter três deputados: Walter Braido, com 25 mil votos; Tudo Azul, com 14.083 votos só em São Bernardo; Lincoln Grillo e Carlos Vicente Cerchiari, este último com 10.772 votos só em Santo André.

NOTA – Prosseguia a apuração das eleições legislativas realizadas em 15 de novembro de 1970.

O Grande ABC sofria a concorrência de candidatos de fora. Caso de Braz Nogueira, manifestamente apoiado em sua candidatura a deputado federal por quatro vereadores de São Bernardo: Mauricio de Castro, Ruy Iacoponi, Omar Bassani e Lenildo Magdalena. Braz Nogueira havia conquistado, só em São Bernardo, 4.344 votos – e seria eleito, diferentemente dos candidatos do Grande ABC.

Volei – Começa o I Torneio Feminino, promoção conjunta do Diário e da Valisère.

Em 21 de novembro de...

1830 – Morre, em São Paulo, o médico João Batista Libero Badaró, redator doObservatório Constitucional e que muito trabalhou pela causa da liberdade no Brasil. Libero Badaró sofreu atentado à bala na véspera, não resistindo.

1920 – Antonio Queiroz dos Santos e o filho Bernardino Queiroz dos Santos doam 15 contos de réis para as obras da nova matriz de Santo André, dedicada a Nossa Senhora do Carmo.

Começava o Campeonato Extra da Segunda Divisão, com um representante da região, o Primeiro de Maio, que ganha a sua primeira partida: 2 a 1 frente ao Barra Funda, no campo do Graphica, em São Paulo. Entre os segundos quadros, 2 a 2.

1955 – Sério acidente no Hospital da Beneficência Portuguesa de Santo André, na Avenida Portugal, 530: explosão de um tubo de oxigênio, com danos materiais, mas sem vítimas.

Santos do Dia

Nossa Senhora da Escada

Alberto de Lovaina

Celso

Gelásio I. Papa. Faleceu em Roma no ano 496.

APRESENTAÇÃO DE NOSSA SENHORA. Na Liturgia das Horas, lê-se: neste dia celebramos aquela consagração que Maria fez a Deus de si mesma desde a infância.

Hoje

Dia Nacional da Homeopatia

Dia da Vida Religiosa de Clausura

Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação

Município Paulista

Nazaré Paulista. Fundado em 1676, elevado a município em 1906. Recebe o atual nome em 1944.