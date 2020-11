Grande ABC disponibiliza 174 oportunidades nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 17:30



Nesta semana, os centros públicos das prefeituras do Grande ABC e agência de recrutamento que possui unidade em Santo André reúnem 174 oportunidades.

A maior parte é ofertada pela CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, onde há 93 chances. Dessas, 30 são para auxiliar de linha de produção, 15 para montador de andaimes, e seis para auxiliar de limpeza, entre outras. Interessados devem enviar currículo para email ctr@saobernardo.sp.gov.br.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 23 oportunidades, sendo 15 delas voltadas a PCDs (Pessoas com Deficiência): dez para operador de caixa e cinco para repositor de mercadorias. Há também uma para mecânico de motor a diesel. Inscrições são feitas pelo portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá dispõe de 15 posições, como cinco para operador de empilhadeira, três para pedreiro e uma para analista de laboratório químico. As vagas podem ser consultadas no aplicativo Sine Fácil, para candidatos que já têm perfil no centro público.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 13 postos de trabalho, a exemplo de cinco chances para operador de máquinas fixas, uma para engenheiro de produção e uma para cortador de roupas. Cadastro é feito pelo Emprega Brasil.

COM SALÁRIO

A Luandre oferece 30 postos. Há oportunidade para atendente de lanchonete (R$ 1.000 a R$ 1.500), monitor de qualidade (R$ 1.000 a R$ 1.500) e operador logístico (R$ 1.500 a R$ 2.000), entre outros. Inscrições são feitas pelo site www.candidato.luandre.com.br.