Mirella abre o jogo sobre a briga que teve com Raissa em A Fazenda 12: Fiquei cega!

20/11/2020 | 17:11



Antes mesmo de entrar em A Fazenda 12, Raissa Barbosa e Mirella já protagonizavam aquele velho e conhecido barraco e no primeiro dia que os peões se conheceram dentro da sede do reality rural, a funkeira deixou claro que não ia com a cara da ex-miss bumbum por ela ter sido amante de seu atual namorado, Dynho.

Mas o tempo foi passando e elas até tentaram colocar alguns pingos nos is e se entender, mas Mirella viu que teria uma oportunidade perto do comportamento pra lá de explosivo de Raíssa. Foi então, para quem não lembra, que a funkeira ao lado de Victoria e Luiza Ambiel armou o maior barraco. O problema todo se deu porque Mirella se sentiu traída porque a modelo não a salvou em um resta um de uma roça. Além disso, a funkeira também deixou claro que a sua raiva toda no dia da briga foi por sempre estar do lado da modelo e consola-la quando ela recebia diversos votos da casa.

Só que tudo isso acabou forçando a ex-miss bumbum sair do eixo e quem sabe partir até para uma agressão para ser posteriormente expulsa de A Fazenda 12. Tudo isso foi assistido pelo público que na época achou muito desnecessária a atitude da cantora! Agora, depois de algumas semanas e de terem até se desculpado pelos problemas causados dentro do reality rural, Mirella acabou sendo eliminada na noite da última quinta-feira, dia 19, e depois de ver a briga do lado de fora ela comentou tudo durante a cabine de descompressão.

A Raissa, hoje em dia, agora que a gente tava bem mais próxima, ela tá bem mais controlada. Não pira mais como pirava. Quando a gente estava bem, eu sempre dava conselho para ela, mas sabia, sim, que ela poderia perder a linha e se prejudicar. Pelos meus motivos de raiva com ela, com certeza, eu devo ter pensado coisa do tipo [ela ser expulsa]. Quando você tem raiva de alguém ou fica chateada com uma pessoa, pelo menos eu, fiquei cega no momento. Me arrependo de brigar com ela. A gente tem um carinho!

Pelo visto elas realmente se acertaram e o episódio da reunião de condomínio liderada pela Luiza Ambiel que acabou resultando em toda confusão pretende ser realmente esquecido por Mirella.