20/11/2020 | 17:10



Bruna Marquezine encantou os seus seguidores do Instagram ao aparecer com o cabelo natural em seus Stories! A atriz estava prestigiando a amiga Priscilla Alcântara por seu novo projeto quando exibiu os fios ondulados em vídeo. Vale lembrar que Bruna está em processo de transição capilar e cuidando cada vez mais dos cachos.

A última vez que a artista apareceu em público causou uma certa comoção. Com um visual mais casual e com os cabelos naturais, Bruna estava quase irreconhecível quando foi votar no último domingo, dia 15.

E aí, o que você achou?