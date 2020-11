Em coletiva de imprensa, mãe de Gugu fala sobre doação de órgãos do filho: - Estaria muito arrependida se não tivesse permitido

20/11/2020 | 17:10



No próximo sábado, dia 21 de novembro, completará um ano da morte de Gugu Liberato. Ele se foi aos 60 anos de idade, após um acidente em sua casa nos Estados Unidos e deixou um legado além de sua carreira na televisão. Como a morte dele foi cerebral, os órgãos do apresentador foram doados e salvaram cerca de 50 vidas, conforme informado na coletiva de imprensa de lançamento da campanha #GuguVive, realizado na noite da última quinta-feira, dia 19.

Com a presença da família de Gugu, a campanha tem como objetivo divulgar informações sobre doação de órgãos. João Augusto, primogênito do apresentador, falou sobre como eles estão lidando com as lembranças no aniversário de morte do pai, ao mesmo tempo que estão trabalhando na campanha:

- O que deu força é que esse era um desejo do meu pai, ele tinha falado [que era um desejo seu doar órgãos] quando ele estava vivo. E o fato de saber que ele está salvando mais de 50 vidas é algo que aqueceu nossos corações. O sofrimento ainda existe, mas diminui.

Também filha do apresentador, Marina também falou sobre participar da campanha:

- Meu pai deve estar muito alegre lá em cima sabendo que que nós estamos fazendo isso.

Bastante emocionada, Maria do Céu, mãe de Gugu, não quis se pronunciar no começo da coletiva. Depois, respondeu uma pergunta como se sentiria ao conhecer uma das pessoas que receberam os órgãos de seu filho:

- Eu acho que eu vendo essa pessoa eu veria o meu filho. Vou fazer de tudo para achar essa pessoa.

Ela ainda falou novamente sobre precisar ter sido convencida para autorizar a doação de órgãos de Gugu. Maria do Céu revelou que tinha medo que o corpo ficasse deformado no velório, mas depois mudou de ideia ao perceber que esse seria um desejo de seu filho:

- Eu estaria muito arrependida se não tivesse permitido a doação.