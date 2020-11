Barco de apoio com 18 tripulantes afunda no campo de Albacora, na bacia de Campos

20/11/2020 | 16:50



Um barco de apoio a operações de petróleo naufragou nesta madrugada no campo de Albacora, na bacia de Campos, operado pela Petrobras e posto à venda em setembro. Os 18 tripulantes a bordo já foram resgatados e não houve feridos, informou a Marinha do Brasil. Segundo a Petrobras, a dona da embarcação é a OceanPact Geociências, responsável pelas informações sobre o acidente.

"Todos os tripulantes da embarcação foram resgatados com vida por duas embarcações de apoio marítimo que estavam próximas ao local do naufrágio, não havendo feridos", informou a Marinha em nota.

A empresa proprietária do navio "MV Carmen" foi notificada a manter um navio em prontidão na área, com capacidade de contenção de óleo no local do naufrágio, para manter a segurança da navegação e a prevenção da poluição no mar. Procurada, não havia um porta-voz disponível para dar informações.

A Marinha disse ainda que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.