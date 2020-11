20/11/2020 | 16:11



Ticiane Pinheiro sempre encanta seus seguidores ao compartilhar cliques para lá de fofos de suas filhas, Rafaella Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, e Manuella, sua filha caçula, fruto do casamento atual com Cesar Tralli!

No Instagram, a apresentadora compartilhou um clique ao lado das filhas e escreveu: Meu coração não aguenta com tanto amor.

Ticiane ainda indicou que fez uma passagem no Mavsa Resort, local em que a foto foi tirada, onde a diária pode variar de um mil 723 reais a três mil 499 reais, segundo o próprio site do resort.

Quanto luxo, não é mesmo?